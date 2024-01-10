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Появились фото последствий удара по детскому центру в Харькове

Харьков, Среда 10 января 2024 08:53
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Появились фото последствий удара по детскому центру в Харькове Фото: оккупанты ударили по детскому центру в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты поздно вечером 9 января нанесли удары по Харькову. Появились фото последствий ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода. Захватчики применили две зенитные ракеты С-300. В результате атаки поврежден детский лечебный оздоровительный центр.

Фото: Синегубов показал последствия удара по детскому центру в Харькове (t.me/synegubov)

Как отметил Синегубов, разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным ОВА, за последние сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области.

Вчера около 9:30 в селе Слобожанское Харьковского района из-за вражеских обстрелов были повреждены опоры линий электропередач. Также после повторного обстрела повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и соседнее помещение.

Взрывы в Харькове

Напомним, вечером 9 января в Харькове раздались мощные взрывы. Власти призывали жителей находиться в укрытиях, а затем сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов.

Позже Харьковская ОВА сообщила об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях оздоровительного центра людей не было.

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