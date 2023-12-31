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Россияне задержали 1500 человек на оккупированных территориях за "сотрудничество" с украинским подпольем

Воскресенье 31 декабря 2023 17:14
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Россияне задержали 1500 человек на оккупированных территориях за "сотрудничество" с украинским подпольем Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики задержали на временно оккупированных территориях не менее 1500 человек за якобы сотрудничество с украинским подпольем.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"На ВОТ юга и востока Украины оккупационные администрации вместе с российско-оккупационными войсками продолжают применять репрессивные методы против гражданского населения, особенно против тех граждан, которые открыто выражают свое недовольство относительно оккупации территорий", - говорится в сообщении.

По информации украинского подполья, не менее 1500 человек с оккупированных территорий были задержаны оккупантами, которые были заподозрены в сотрудничестве с украинским подпольем на временно оккупированных территориях.

"Поэтому российские оккупанты пытаются уничтожить украинское подполье, которое активно ведет против них подпольную войну. При этом, проукраинские настроения на всех временно оккупированных территориях только растут", - говорится в сообщении.

Репрессии в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу.

В частности, в поисках подполья враг регулярно проводит в оккупации рейды, сопровождающиеся репрессиями и запугиванием гражданского населения.

С начала 2024 года враг планирует запретить на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами, а также будет отказывать в медицинском обслуживании отказавшимся от триколора украинцам.

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