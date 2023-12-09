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Оккупанты запретили с 1 января передвижение автомобилей с украинскими номерами, - ЦНС

Суббота 09 декабря 2023 18:43
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Оккупанты запретили с 1 января передвижение автомобилей с украинскими номерами, - ЦНС Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики запретили с 1 января 2024 года движение автотранспорта с украинскими номерами на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Россияне продолжают политику принудительной паспортизации региона, поскольку для замены номера нужно иметь паспорт РФ. Движение транспорта на временно оккупированных территориях возможно только при наличии пропуска от оккупационной администрации.

Все ранее изданные пропуска действуют фактически до конца года и с 1 января 2024 года их выдача возможна только при наличии "красной макулатуры".

"Обращаем внимание, что россияне могут выдавать свои бумажки и имитировать поддержку сколько угодно, но это не изменяет факта того, что они оккупанты и враги для большинства местного населения. Следовательно, каждое движение их фиксируется", - говорится в сообщении.

Насильственная "паспортизация" РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину захватчики поставили перед собой несколько задач на временно оккупированных территориях - депортация украинцев, в частности детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Россияне с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы будут лишены возможности получать медицинские услуги, кроме экстренной помощи.

Недавно в ЦНС рассказывали, что россияне продолжают политику принудительной паспортизации населения на оккупированных территориях . Сейчас местным с украинскими паспортами грозят массовые увольнения.

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