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Россияне провели рейд против украинского подполья в Херсонской области, - ЦНС

Херсонская область, Воскресенье 10 декабря 2023 06:45
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Россияне провели рейд против украинского подполья в Херсонской области, - ЦНС Фото: захватчики провели антипартизанский рейд в Херсонской области (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во временно оккупированных районах Херсонской области россияне провели рейд против украинского подполья, который сопровождался репрессиями и запугиванием гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что командированные полицаи из Следственного комитета РФ провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Во время мероприятия оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил Обороны Украины.

Однако фактически россияне занимались традиционным делом - мародерством, репрессиями и запугиванием. Особое внимание враг уделял тем, кто отказался получать паспорт РФ.

Террористические методы РФ на оккупированных территориях

Российские захватчики регулярно усиливают свой контроль на временно оккупированных территориях Украины.

Так, с 1 января 2024 года оккупанты запретили на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами.

Кроме того, с начала 2024 года захватчики будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам, которые не получили паспорт РФ на оккупированных территориях.

Также российские террористы формируют этнические криминогенные группировки из мигрантов.

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