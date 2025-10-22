Россияне запустили по Украине ракеты: в Киеве и Полтаве раздавались взрывы

Утром, 22 октября, российские оккупанты запустили по Украине ракеты. В результате в ряде городов были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, канал "Суспільне Полтава" и собственного корреспондента.

В частности, этим утром россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". После этого военные зафиксировали скоростные цели (ракеты), которые летели по меньшей мере в направлении Киева.

"В Полтаве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 07:15.

В то же время взрывы на фоне ракетной атаки были слышны в Киеве.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается по всей Украине, поскольку ракетная опасность остается. Стоит также отметить, что сейчас для столицы же также угроза применения ударных дронов.