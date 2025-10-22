ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне запустили по Украине ракеты: в Киеве и Полтаве раздавались взрывы

Среда 22 октября 2025 07:27
UA EN RU
Россияне запустили по Украине ракеты: в Киеве и Полтаве раздавались взрывы Фото: взрыв был слышен по меньшей мере в двух городах (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 22 октября, российские оккупанты запустили по Украине ракеты. В результате в ряде городов были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, канал "Суспільне Полтава" и собственного корреспондента.

В частности, этим утром россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". После этого военные зафиксировали скоростные цели (ракеты), которые летели по меньшей мере в направлении Киева.

"В Полтаве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 07:15.

В то же время взрывы на фоне ракетной атаки были слышны в Киеве.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:27 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается по всей Украине, поскольку ракетная опасность остается. Стоит также отметить, что сейчас для столицы же также угроза применения ударных дронов.

Россияне запустили по Украине ракеты: в Киеве и Полтаве раздавались взрывы

Обстрелы Киева

Напомним, что в ночь на 10 октября россияне тоже атаковали Киев дронами и ракетами. Тогда под ударом была критическая инфраструктура.

В частности, в результате вражеской атаки были повреждены жилые дома и автомобили.

Кроме того, враг атаковал энергетику. В результате вражеского обстрела левый берег столицы остался без света, а на правом наблюдались перебои. Помимо этого, были проблемы с водоснабжением.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию