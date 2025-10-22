ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни запустили по Україні ракети: у Києві та Полтаві лунали вибухи

Середа 22 жовтня 2025 07:27
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні ракети: у Києві та Полтаві лунали вибухи Фото: вибух було чути щонайменше у двох містах (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 22 жовтня, російські окупанти запустили по Україні ракети. Внаслідок цього у низці міст було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, канал "Суспільне Полтава" та власного кореспондента.

Зокрема, цього ранку росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Після цього військові зафіксували швидкісні цілі (ракети), які летіли щонайменше в напрямку Києва.

"У Полтаві чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 07:15.

Водночас вибухи на тлі ракетної атаки було чути у Києві.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується по всій Україні, оскільки ракетна небезпека залишається. Варто також зазначити, що наразі для столиці ж також загроза застосування ударних дронів.

Росіяни запустили по Україні ракети: у Києві та Полтаві лунали вибухи

Обстріли Києва

Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня росіяни також атакували Київ дронами і ракетами. Тоді під ударом була критична інфраструктура.

Зокрема, в результаті ворожої атаки були пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Крім того, ворог атакував енергетику. В результаті ворожого обстрілу лівий берег столиці залишився без світла, а на правому спостерігалися перебої. Крім цього, були проблеми з водопостачанням.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію