РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений: где угроза ударов

Вечером в субботу, 9 ноября, российские террористы запустили в направлении Украины дроны "Шахед" одновременно с нескольких направлений. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ударные дроны начали запускать еще днем. К вечеру их количество существенно возросло.
По состоянию на 23:17 военные сообщили о следующих БпЛА в воздушном пространстве нашей страны:
В 23:35 военные сообщили об ударном БпЛА в Киевской области, движется курсом на Бровары.
По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины находятся от 60 до 100 вражеских БпЛа. Из них более 30 двигаются в направлении Киева.
Обновлено 23:54
Также ударные БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Одессы.
По состоянию на 1:06 карта воздушных тревог выглядела так:
Во второй половине дня субботы, 9 ноября, российские военные начали запускать в направлении Украины группы ударных дронов типа "Шахед".
В 17:00 в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.
Около 22:00 в столице объявили воздушную тревогу из-за приближения вражеских дронов.
Позже стало известно о взрывах в Киевской области из-за работы сил ПВО по вражеским целям.
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