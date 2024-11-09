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РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений: где угроза ударов

Фото: российский агрессор снова масштабно атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в субботу, 9 ноября, российские террористы запустили в направлении Украины дроны "Шахед" одновременно с нескольких направлений. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные дроны начали запускать еще днем. К вечеру их количество существенно возросло.

По состоянию на 23:17 военные сообщили о следующих БпЛА в воздушном пространстве нашей страны:

  • Несколько групп БпЛА обнаружены в Черниговской области, движутся курсом на Киевскую область.
  • Несколько групп дронов в Сумской области курсом на Полтавскую и Черниговскую области.
  • Несколько групп "Шахедов" в Полтавской области, движутся в северо-западном направлении.
  • Беспилотники из Черкасской и Полтавской областей в направлении Киевской области.
  • БпЛА из Херсонской на Николаевскую область.
  • Также дроны движутся из акватории Черного моря курсом на Одесскую область, в частности на город Черноморск.
  • Группа беспилотников из акватории Черного моря курсом на Николаевскую область.

В 23:35 военные сообщили об ударном БпЛА в Киевской области, движется курсом на Бровары.

По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины находятся от 60 до 100 вражеских БпЛа. Из них более 30 двигаются в направлении Киева.

Обновлено 23:54

  • Беспилотники на севере Киевской области курсом на Житомирскую область.
  • БпЛА из Черниговской и Полтавской областей курсом на Киевскую область.
  • "Шахеды" в Сумской области курсом на Полтавскую и Черниговскую области.
  • Дроны из Херсонской на Днепропетровскую области.
  • БпЛА в Одесской области, движутся в северо-западном направлении.
  • "Шахеды" из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
  • Беспилотники на востоке Днепропетровской, курсом на Харьковскую область.
  • БпЛА на юге Харьковской области, движутся курсом на север.
  • "Шахеды" в Полтавской области, движутся в северо-западном направлении.
  • Беспилотники из Николаевской на Кировоградскую область.
  • Дроны из Херсонской на Николаевскую область.

Также ударные БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Одессы.

По состоянию на 1:06 карта воздушных тревог выглядела так:

Масштабная атака дронами

Во второй половине дня субботы, 9 ноября, российские военные начали запускать в направлении Украины группы ударных дронов типа "Шахед".

В 17:00 в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

Около 22:00 в столице объявили воздушную тревогу из-за приближения вражеских дронов.

Позже стало известно о взрывах в Киевской области из-за работы сил ПВО по вражеским целям.

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