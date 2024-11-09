РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків: де загроза ударів

Ударні дрони почали запускати ще вдень. До вечора їх суттєво побільшало.

Станом на 23:17 військові повідомили про наступні БпЛА у повітряному просторі нашої країни:

Декілька груп БпЛА виявлені у Чернігівській області, рухаються курсом на Київську область.

Декілька груп дронів у Сумській області курсом на Полтавську та Чернігівську області.

Декілька груп "Шахедів" у Полтавській області, рухаються в північно-західному напрямку.

Безпілотники з Черкаської та Полтавської областей у напрямку Київської області.

БпЛА з Херсонської на Миколаївську область.

Також дрони рухаються з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область, зокрема на місто Чорноморськ.

Група безпілотників з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївську область.

О 23:35 військові повідомили про ударний БпЛА в Київській області, рухається курсом на Бровари.

За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України перебувають від 60 до 100 ворожих БпЛа. З них понад 30 рухаються в напрямку Києва.

Оновлено 23:54

Безпілотники на півночі Київської курсом на Житомирську область.

БпЛА з Чернігівської та Полтавської областей курсом на Київську область.

"Шахеди" у Сумській області курсом на Полтавську та Чернігівську області.

Дрони з Херсонської на Дніпропетровську області.

БпЛА в Одеській області, рухаються у північно-західному напрямку.

"Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.

Безпілотники на сході Дніпропетровської, курсом на Харківську область.

БпЛА на півдні Харківської області, рухаються курсом на північ.

"Шахеди" у Полтавській області, рухаються в північно-західному напрямку.

Безпілотники з Миколаївської на Кіровоградську область.

Дрони з Херсонської на Миколаївську область.

Також ударні БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так: