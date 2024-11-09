UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків: де загроза ударів

Фото: російський агресор знову масштабно атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у суботу, 9 листопада, російські терористи запустили в напрямку України дрони "Шахед" одночасно з кількох напрямків. У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ударні дрони почали запускати ще вдень. До вечора їх суттєво побільшало.

Станом на 23:17 військові повідомили про наступні БпЛА у повітряному просторі нашої країни:

  • Декілька груп БпЛА виявлені у Чернігівській області, рухаються курсом на Київську область.
  • Декілька груп дронів у Сумській області курсом на Полтавську та Чернігівську області.
  • Декілька груп "Шахедів" у Полтавській області, рухаються в північно-західному напрямку.
  • Безпілотники з Черкаської та Полтавської областей у напрямку Київської області.
  • БпЛА з Херсонської на Миколаївську область.
  • Також дрони рухаються з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область, зокрема на місто Чорноморськ.
  • Група безпілотників з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївську область.

О 23:35 військові повідомили про ударний БпЛА в Київській області, рухається курсом на Бровари.

За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України перебувають від 60 до 100 ворожих БпЛа. З них понад 30 рухаються в напрямку Києва.

Оновлено 23:54

  • Безпілотники на півночі Київської курсом на Житомирську область.
  • БпЛА з Чернігівської та Полтавської областей курсом на Київську область.
  • "Шахеди" у Сумській області курсом на Полтавську та Чернігівську області.
  • Дрони з Херсонської на Дніпропетровську області.
  • БпЛА в Одеській області, рухаються у північно-західному напрямку.
  • "Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.
  • Безпілотники на сході Дніпропетровської, курсом на Харківську область.
  • БпЛА на півдні Харківської області, рухаються курсом на північ.
  • "Шахеди" у Полтавській області, рухаються в північно-західному напрямку.
  • Безпілотники з Миколаївської на Кіровоградську область.
  • Дрони з Херсонської на Миколаївську область.

Також ударні БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Масштабна атака дронами

У другій половині дня суботи, 9 листопада, російські військові почали запускати в напрямку України групи ударних дронів типу "Шахед".

О 17:00 в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

Близько 22:00 у столиці оголосили повітряну тривогу через наближення ворожих дронів.

Згодом стало відомо про вибухи у Київській області через роботу сил ППО по ворожих цілях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони