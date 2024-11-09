В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве вечером, 9 ноября, была объявлена воздушная тревога. Ее вероятной причиной является угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 17:01. Перед этим военные предупреждали, что есть угроза баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорилось в сообщении в 16:59.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:06 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киеве, а также Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.