ua en ru
Сб, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Суббота 09 ноября 2024 17:06
UA EN RU
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве вечером, 9 ноября, была объявлена воздушная тревога. Ее вероятной причиной является угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 17:01. Перед этим военные предупреждали, что есть угроза баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорилось в сообщении в 16:59.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:06 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киеве, а также Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Напомним, что в ночь на 9 октября в Киеве также была объявлена тревога. В тот раз она была связано с угрозой применения дронов-камикадзе россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Прилетело более 10 дронов. Стали известны новые подробности атаки на химкомбинат в России
Прилетело более 10 дронов. Стали известны новые подробности атаки на химкомбинат в России
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России