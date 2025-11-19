В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

В ночь на 19 ноября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стал пуск баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 02:47.

После этого Воздушные силы ВСУ уточнили, что существует угроза применения баллистики с северо-восточного направления, после чего зафиксировали скоростные цель на Харьковщине.

Далее военные призвали жителей Полтавы быть в укрытиях, после чего добавили, что цель летит мимо Чутово в сторону Карловки.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:54 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.