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Вашингтон уже видел план победы Зеленского, - посол США в ООН

Нью-Йорк, Вторник 17 сентября 2024 21:43
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Вашингтон уже видел план победы Зеленского, - посол США в ООН Фото: Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже ознакомились с планом победы президента Украины Владимира Зеленского. Такая инициатива может сработать.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут сработать. И мы должны понять, как мы можем внести свой вклад в это, контактируя со всеми главами государств, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке. Поэтому мы надеемся добиться некоторого прогресса", - отметила дипломат.

По ее словам, США никогда не теряли надежды найти путь к миру, это касается как ситуации в Секторе Газа, так и ситуации в Украине.

Томас-Гринфилд выразила надежду, что удастся достичь определенного прогресса для завершения войны.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о плане победы. Его украинский лидер запланировал представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу в конце сентября.

Вчера, 16 сентября, глава украинского государства отмечал, что план победы готов уже на 90%.

По его словам, план будет представлен союзникам уже на следующей неделе.

Также Зеленский отмечал, что план состоит из пяти пунктов - четырех основных и одного, который необходимо выполнить уже после завершения войны.

Более детально о плане победы Зеленского - в материале РБК-Украина.

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