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Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флоту F-16: детали

Вторник 17 сентября 2024 19:53
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Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флоту F-16: детали Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел два совещания. Они касались плана победы Украины и увеличения флота F-16.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, первое совещание было по поводу военного наполнения плана победы для Украины.

"Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы", - сказал Зеленский.

Второе совещание касалось увеличения воздушного флота F-16 и состоялось с командованием Воздушных сил.

"Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены", - сообщил президент.

План победы Зеленского

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре представит план победы Украины президенту США Джо Байдену. А впоследствии сказал, что этот план покажет,готовы ли союзники к тому, чтобы Украина победила, или они хотят лишь сдерживать диктатора Владимира Путина.

Также по словам Зеленского, он представит план, как действующему президенту США, так и двум кандидатам – Дональду Трампу и Камали Гаррис.

Позже замглавы Офиса президента Михаил Подоляк выделил отдельные пункты из плана. Среди них, например, операция на территории Курской области, экономический, а также политический вопрос.

Также на днях Зеленский открыл подробности плана победы.

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