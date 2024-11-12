В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу сегодня, 12 ноября, вечером. Причиной являются вражеские ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.
По состоянию на 17:35 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой областях.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Воздушные силы уточняют, что через Бровары в сторону Киева летит российский ударный дрон.
При этом до этого военные предупреждали о группе ударных беспилотников, которые летели из Полтавской области в Киевскую. Также дроны фиксировали в Черниговской и Днепропетровской областях.
Атака дронов
Напомним, сегодня, 12 ноября, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в одном из районов города вражеский беспилотник ударил по многоэтажке.
Было известно, что по меньшей мере одна женщина получила ранения. Ей - 60 лет.
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