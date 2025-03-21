Погибшие и пожары: уточнены последствия российских ударов по Запорожью (фото и видео)
В Запорожье из-за российских воздушных ударов вечером 21 марта, по обновленным данным, погибли два человека. В городе вспыхнули пожары на нескольких локациях, в частности на территории детсада и в многоэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как уточнили чрезвычайники, в Запорожье уже известно о двух жертвах, и о четырех пострадавших.
Перед этим местные власти информировали об одной погибшей, которой было всего двадцать лет. Также в областной военной администрации говорили о восьми раненых, состояние некоторых было достаточно сложным.
Теперь в ГСЧС рассказали, что в Запорожье чрезвычайники "ликвидировали пожары ресторана на площади 70 кв. м, дачного дома, детского сада, а также квартиры на 7 этаже девятиэтажки на площади 30 кв.м."
Отмечается, что в городе было разрушено 1 и повреждено 2 частных жилых дома, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.
Также в Службе рассказали, что в Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий привлечены 63 спасателя ГСЧС и 16 единиц техники.
Обновлено: появилось уточнение касательно жертв
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что раненые в результате атаки продолжают обращаться за медицинской помощью. У пострадавших ожоги, минно-взрывные травмы, контузия. Среди пострадавших девятимесячный младенец.
"Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Шесть человек в состоянии средней тяжести. Всего к врачам обратились уже девять раненых", - написал Федоров.
Он добавил, что вражеская атака унесла две жизни. Согласно уточненной информации, среди погибших - 14-летняя девочка.
Около полуночи в Национальной полиции уточнили, что в Запорожье из-за российских ударов сейчас известно о 9 раненых людях (среди них младенец) и 2 погибших (41-летний мужчина и его 14-летняя дочь).
Чем россияне били по Запорожью, какие разрушения
Как рассказали в НПУ, российские захватчики атаковали город Запорожье двенадцатью ударными беспилотниками типа "Shahed".
"В результате попаданий по жилым застройкам загорелись пожары, разрушены объекты гражданской инфраструктуры", - передали в правоохранительных органах.
В Запорожье было повреждено 6 многоэтажных домов, 1 частный дом, здание детского сада и заведение питания.
"На местах работают необходимые службы города. Развернут мобильный пункт приема заявлений и сообщений граждан, пострадавших в результате вражеской атаки. Также можно обратиться в территориальные подразделения полиции или за спецномером 102". – добавили в Нацполиции.
Фото: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp/17518)
Обстрел Запорожья 21 марта
Как сообщалось ранее, вечером в пятницу в Запорожье и в области прогремели взрывы. Перед тем в регионе объявляли воздушную тревогу. Военные информировали об угрозе дронов-камикадзе и авиаударов со стороны противника.
Сначала стало известно, что в результате вражеской атаки в Запорожье есть пострадавшие, и фиксировались повреждения частных домов и многоэтажек. Позже глава ОВА Иван Федоров рассказал, что произошло по меньшей мере три возгорания.
Росло количество пострадавших, и было известно об одной жертве.
Кроме того, в ОВА проинформировали, что российские оккупанты нанесли по Запорожью более 10 ударов.
"В результате атаки произошли возгорания жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - рассказал Федоров в своем Telegram-канале.
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