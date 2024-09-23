Авиаудар по Запорожью: ГСЧС показала последствия обстрела, количество раненых возросло

В Запорожье уже известно о 9 раненых из-за российского удара с применением, предварительно, управляемых авиабомб поздно вечером в воскресенье 22 сентября. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине ( ГСЧС ).

Отметим, перед этим были данные о пяти травмированных в Запорожье.

Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов, и одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

Также в ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. Также удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".

"Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры", - говорится в публикации чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС отметили, что всего для ликвидации последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

"На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города", - рассказали чрезвычайники.

Кроме того, в ГСЧС показали кадры со взрывом в Запорожье и последствиями российских обстрелов.

Авиадудар по Запорожью

Ранее сообщалось, что 22 сентября около одиннадцати вечера в Запорожье раздались взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе вражеских авиаударов.

Позже руководитель ОВА и в Нацполиции Запорожской области рассказали, что для ударов оккупанты предварительно применили управляемые авиабомбы - враг нанес 6 ударов в период с 22:19 до 23:04 по территории Запорожья и района.

Добавим, ранее в мониторинговых группах обращали внимание, что это, по всей видимости, стало первым случаем применения россиянами именно КАБов для ударов по Запорожью.