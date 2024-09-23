Украинские защитники имели успех под Сватово Луганской области. В то же время фиксируется продвижение российских оккупантов в Донецкой области на нескольких направлениях, в частности возле Торецка и Покровска.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Сообщается, что 22 сентября войска ВСУ продолжали атаковать в Глушковском районе Курской области, но без подтвержденного продвижения.

В Минобороны РФ утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Нового Пути, Обуховки и Медвежьего (все к югу от Глушково).

22 сентября российские источники ISW рассказывали, что украинские силы атаковали возле Обуховки, Марьевки, Малой Локни и Плехово.

22 сентября войска РФ продлили наступательные операции на "украинском плацдарме" в Курской области, но никакого подтвержденного продвижения не было.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

21 и 22 сентября продолжались бои около Глубокого и Волчанска Харьковской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинский офицер, действовавший на Харьковском направлении, 22 сентября заявил, что войска РФ переходят к оборонительным действиям в этом районе и перебрасывают сюда новобранцев "Шторм-Z" и бывших "вагнеровцев".

Представитель бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, заявил, что российские оккупанты продолжают стрелковые пехотные атаки небольшими группами, а новобранцы и "вагнеровцы" проходят всего несколько недель обучения перед началом штурмов.

Представитель бригады ВСУ заявил, что украинские силы время от времени наступают в неопределенных районах на Харьковском направлении, и что РФ не проводила широкомасштабных наступлений на этом направлении в течение нескольких недель[.

Операция №2 - Луганская область

Украинские защитники недавно восстановили ограниченные позиции северо-западнее Сватово. Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывают, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль ветрозащитных полос к западу от Кисловки.

22 сентября российский "военкор" заявил, что войска РФ якобы продвинулись вдоль фронта шириной 2,5 км и глубиной 2 км восточнее Кругляковки, и пытаются продвинуться в Кругляковку против украинских укрепленных позиций возле Колесников.

21 и 22 сентября российские блогеры рассказывали, что путинские войска якобы захватили большую часть Макеевки и вошли в Невское, но сообщения о захвате российскими войсками Новолюбовки неправдивы, говорится в отчете.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют около Новолюбовки, чтобы замедлить продвижение войска РФ.

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Степной Новоселки, Глушковки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и в направлении Лозовой, возле Дружелюбовки, Чернещины; Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки, Торского, Тернов и Дибровы 21 и 22 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

21 и 22 сентября российские оккупанты продолжали штурмовые действия к юго-востоку от Северска возле Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

22 сентября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако здесь тоже без изменений линии фронта.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в районе шириной до 1 км к западу от Клищиевки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Григоровки и в направлении Майского, в районе Калиновки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки, а также в районе Ступочек и Белой Горы 21 и 22 сентября.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к югу от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись дальше вдоль улиц Обрусева и Нью-Йоркской в центральной части Нью-Йорка.

Связанный с Кремлем российский военкор утверждал, что войска РФ захватили Нелиповку и продвинулись к востоку от поселка и в южной части Торецка.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ продвинулись на 650 метров по улице Центральной в центре Торецка, и захватили несколько жилых домов в северо-западной части Северного (восточнее Торецка).

21 и 22 сентября войска РФ продолжали наступать в районе Дачного, в самом Торецке и в направлении Щербиновки.

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 22 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Новоалександровки, к южной окраине Крутого Яра и к западу от Михайловки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись южнее Новогродовки и захватили шахту №2 "Новогродовская", но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

21 и 22 сентября продолжались бои в районах Воздвиженки, Новоторецкое, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Михайловки и Горняка.

Сообщается, что 22 сентября войска РФ продвинулись западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска захватили Острое, контролируют половину Максимилиановки, и продвигались на Александрополь, юго-западнее Красногоровки и западнее Острое до Селидовской колонии № 82. Однако эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

В отчете также говорится, что 21 сентября войска РФ вели наступательные действия в районе Георгиевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что российские оккупанты продвинулись в полях северо-западнее Павловки.

Украинские и российские источники ISW утверждали, что войска РФ пересекли реку Кашлагач к западу от Угледара.

21 и 22 сентября российские захватчики вели наступательные действия около Константиновки, Екатериновки, Угледара, Водяного и Павловки.

Войска РФ недавно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры от 21 сентября указывают на то, что российские подразделения продвинулись по улице Пятихатки к северу от Старомайорского.

Вместе с тем, отмечают в ISW, ни украинские, ни российские источники не сообщали об атаках в этом районе 22 сентября.

"Южная ось"

Российские оккупанты 22 сентября продолжили наступление на востоке Запорожской области вблизи Гуляйполя, но без подтвержденного продвижения.

21 и 22 сентября войска РФ продолжали атаковать на западе Запорожской области в районе Работино, Новоданиловки и в направлении Новоандреевки, но подтвержденного успеха не имели.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты 22 сентября наступали в неустановленном районе на Херсонском направлении.

Сообщается, что ВСУ нанесли ракетный удар по неуточненной российской военной цели в оккупированном Крыму вечером 21 сентября. Российский "военкор" утверждает, что ПВО ВС РФ перехватила неустановленную украинскую ракету, а российское оппозиционное издание Astra писало, что российская ПВО активизировалась около оккупированного Джанкоя.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 сентября информировали, что с начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Также в военном командовании отметили, что большинство боев фиксируется на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях, но враг также активизировался на Ореховском направлении.

Добавим, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк сообщил 22 сентября, что за эту неделю ВСУ ликвидировали 8620 российских военных. Также украинским защитникам удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ противника.