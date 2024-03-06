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Россияне запустили этой ночью 42 "Шахеда" по Украине: сколько удалось сбить

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о сбитых вражеских "Шахедах" этой ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики в ночь на 6 марта в очередной раз нанесли по Украине воздушный удар с применением дронов-камикадзе. В общей сложности интервенты запустили по территории нашей страны 42 "Шахеда", из которых большинство было уничтожено Силами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Так, защитники неба сбили 38 ударных беспилотников противника.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed". Силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов", - говорится в утренней сводке военного командования.

Отмечается, что информация о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры уточняется.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, с вечера и этой ночью 4 и 5 марта соответственно войска РФ массированно запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах объявлена воздушная тревога.

Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе раздались взрывы. Перед тем в командовании Воздушных сил предупреждали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении города. В Одессе также начали работу силы и средства противовоздушной обороны. Россияне запускали по городу ударные дроны в несколько волн, и взрывов было несколько. Также стало известно, что в Одессе в ряде районов пропал свет.

Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области. Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели и в Хмельницкой области, куда на Староконстантинов летели вражеские дроны.

О взрывах в Сумах сообщали и в ОВА. Указывалось, что в городе были зафиксированы прилеты в трех районах, были также и пострадавшие.

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