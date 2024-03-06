UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни запустили цієї ночі 42 "Шахеди" по Україні: скільки вдалося збити

Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про збиті ворожі "Шахеди" цієї ночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 6 березня вчергове завдали по Україні повітряного удару із застосуванням дронів-камікадзе. Загалом інтервенти запустили по теріторії нашої країни 42 "Шахеди", з яких більшість була знищена Силами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Так, захисники неба збили 38 ударних безпілотників противника.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed". Силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів", - йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Зазначається, що наразі інформація щодо постраждалих та пошкодження об'єктів інфраструктури уточнюється.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, з вечора і цієї ночі 4 та 5 березня відповідно війська РФ масовано запускають по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошена повітряна тривога.

Близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни запускали по місту ударні дрони у кілька хвиль, і вибухів було декілька. Також стало відомо, що в Одесі в низці районів зникло світло.

Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і в Хмельницькій області, куди на Старокостянтинів летіли ворожі дрони.

Про вибухи у Сумах повідомляли і в ОВА. Вказувалося, що у місті зафіксовані прильоти у  трьох районах, були також і постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОВійна Росії проти УкраїниАтака дронів