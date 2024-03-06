Росіяни запустили цієї ночі 42 "Шахеди" по Україні: скільки вдалося збити

Так, захисники неба збили 38 ударних безпілотників противника.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed". Силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів", - йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Зазначається, що наразі інформація щодо постраждалих та пошкодження об'єктів інфраструктури уточнюється.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, з вечора і цієї ночі 4 та 5 березня відповідно війська РФ масовано запускають по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошена повітряна тривога.

Близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни запускали по місту ударні дрони у кілька хвиль, і вибухів було декілька. Також стало відомо, що в Одесі в низці районів зникло світло.

Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і в Хмельницькій області, куди на Старокостянтинів летіли ворожі дрони.

Про вибухи у Сумах повідомляли і в ОВА. Вказувалося, що у місті зафіксовані прильоти у трьох районах, були також і постраждалі.