ua en ru
Ср, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницкой области были слышны взрывы во время атаки "Шахедов"

Среда 06 марта 2024 02:45
UA EN RU
В Хмельницкой области были слышны взрывы во время атаки "Шахедов" Фото: в Хмельницкой области слышали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области в ночь на 6 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением ударных дронов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Звуки взрывов в регионе было слышно около половины третьего ночи.

До этого в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации движения "Шахедов" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областей курсом на город Староконстантинов.

Ночная дроновая атака по Украине

Ранее сообщалось, что с вечера и этой ночью 4 и 5 марта соответственно войска РФ массированно запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах объявлена воздушная тревога.

Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе раздались взрывы. Перед тем в командовании Воздушных сил предупреждали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении города. В Одессе также начали работу силы и средства противовоздушной обороны. Россияне запускали по городу ударные дроны в несколько волн, и взрывов было несколько. Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.

Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области.

В командовании ВС отмечали, что вражеские дроны-камикадзе до сих пор курсируют в разных областях.

В Хмельницкой области были слышны взрывы во время атаки &quot;Шахедов&quot;

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Взрывы Атака дронов
NEWS
Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет
Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет
DAILY
"Рейды" Сырского и новый фронт. Как Авдеевка изменила поле битвы и готовится ли РФ к лету
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Рейды" Сырского и новый фронт. Как Авдеевка изменила поле битвы и готовится ли РФ к лету