В Хмельницкой области были слышны взрывы во время атаки "Шахедов"

В Хмельницкой области в ночь на 6 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением ударных дронов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Хмельницький ".

Звуки взрывов в регионе было слышно около половины третьего ночи.

До этого в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации движения "Шахедов" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областей курсом на город Староконстантинов.

Ночная дроновая атака по Украине

Ранее сообщалось, что с вечера и этой ночью 4 и 5 марта соответственно войска РФ массированно запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах объявлена воздушная тревога.

Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе раздались взрывы. Перед тем в командовании Воздушных сил предупреждали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении города. В Одессе также начали работу силы и средства противовоздушной обороны. Россияне запускали по городу ударные дроны в несколько волн, и взрывов было несколько. Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.

Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области.

В командовании ВС отмечали, что вражеские дроны-камикадзе до сих пор курсируют в разных областях.