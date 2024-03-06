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Атака "Шахедов": часть Одессы осталась без света

Одесса, Среда 06 марта 2024 00:16
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Атака "Шахедов": часть Одессы осталась без света Фото: в Одессе пропал свет в некоторых районах города во время вражеской воздушной атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе фиксируют проблемы с электроснабжением и исчезновение света в некоторых районах во время вражеской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе. Перед этим в городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Отмечается, что свет исчез после полуночи в районе Молдаванки и кое-где в центре Одессы.

Также в городе раздались повторные взрывы. В Одессе продолжается боевая работа по отражению дроновой атаки, работают силы и средства противовоздушной обороны.

Новость дополняется...

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Одесса вимкнення світла Атака дронов
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