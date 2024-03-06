Атака "Шахедов": часть Одессы осталась без света

Фото: в Одессе пропал свет в некоторых районах города во время вражеской воздушной атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Одессе фиксируют проблемы с электроснабжением и исчезновение света в некоторых районах во время вражеской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе. Перед этим в городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".