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Силы обороны ночью уничтожили 4 вражеских "Шахеда"

Среда 03 апреля 2024 07:42
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Силы обороны ночью уничтожили 4 вражеских "Шахеда" Фото: силы ПВО уничтожили 4 дрона этой ночью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

Россия в ночь на 3 апреля выпустила по Украине 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 4 вражеских дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Как отмечается, ночью 3 апреля 2024 г. враг ударил по территории Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также применил 4 БпЛА "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - Россия.

Силы противовоздушной обороны сбили 4 из 4 вражеских беспилотников. "Шахеды" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 3 апреля в Киевской области объявляли воздушную тревогу . Сообщалось, что россияне запустили ударные БПЛА. Тревога началась в 03:11 и продолжалась до 03:52 .

Кроме того, ночью россияне атаковали Украину "Шахедами". В ряде областей объявляли тревогу . Она была связана с тем, что русские военные запустили беспилотники типа Shahed. Дроны заходили из южных областей, пролетали по центральным к югу Киевской области, а затем развернулись на запад. Последние были сбиты в Тернопольской области и в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

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