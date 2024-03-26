Трампу удалось приостановить конфискацию своих активов по делу о мошенничестве
В понедельник, 25 марта, Дональд Трамп выиграл ходатайство о приостановлении судебного решения по делу о гражданском мошенничестве, которое обязывало политика внести в течение 10 дней залог на сумму 175 млн долларов. Это запрещает властям штата Нью-Йорк арестовать его активы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Решение апелляционного суда среднего звена откладывает исполнение судебного решения по делу, в котором было установлено, что Трамп завысил свое состояние, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и кредиторов.
Впрочем, это решение не указывает, как апелляционный суд может в конечном итоге принять решение либо рассмотреть дело по существу. Судьям может потребоваться до года или больше, чтобы принять решение по этому вопросу.
"Я с большим уважением отношусь к решению апелляционного суда и очень быстро внесу 175 млн долларов наличными или облигациями, или ценными бумагами, или чем угодно", - сказал Трамп журналистам в здании суда.
В то же время, в Офисе генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, ведущей гражданское дело, отметили, что Трампу "все еще грозит ответственность за его потрясающее мошенничество".
В понедельник наступил крайний срок для вынесения решения касательно 454 млн долларов, которые Трамп не в состоянии оплатить. Тогда Джеймс могла бы попросить суд начать арест активов политика, включая недвижимость - дом 40 на Уолл-стрит на Манхэттене.
Дело о гражданском мошенничестве Трампа
В одном из многочисленных уголовных дел против экс-президента США, судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон установил, что Трамп занимался мошенничеством, завышая стоимость недвижимости, в частности своего имения Мар-а-Лаго во Флориде, пентхауса в манхэттенском небоскребе "Трамп-тауэр", а также различных офисных зданий и полей для гольфа. Судебный процесс сосредоточился прежде всего на том, сколько политик должен уплатить штрафных санкций.
24 февраля судья Энгорон официально обязал Трампа выплатить 454,2 млн долларов после того, как его признали виновным в манипулировании собственным капиталом. Крайний срок для вынесения решения был установлен на 25 марта. Политик подал апелляцию на это решение.
Трамп заявил о неготовности оплатить такую сумму и обратился к одной из организаций, которую ранее признали виновной в обмане, с просьбой помочь покрыть необходимые расходы.
15 марта судебное разбирательство по делу о мошенничестве экс-президента отсрочили на 30 дней. Слушание было запланировано на 25 марта, но теперь состоится не раньше конца апреля.
В общем, против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение по нескольким делам. В частности, это дела по выплате 130 тыс долларов порноактрисе Сторми Дениель, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие.
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