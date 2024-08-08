ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны заявили, что хотят десятикратного технологического преимущества над РФ

Киев, Четверг 08 августа 2024 17:15
UA EN RU
В Минобороны заявили, что хотят десятикратного технологического преимущества над РФ Фото: Катерина Черногоренко, замминистра обороны Украины (t.me/ministry_of_defence_UA)
Автор: Иван Носальский

Украинское Министерство обороны работает над тем, чтобы технологическое преимущество над Россией составляло десять к одному.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Катерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы трансформируем украинское войско в армию будущего. Наша цель - технологическое преимущество над врагом десять к одному", - отметила чиновница в ходе презентации приложения "Армия+".

По ее словам, это возможно благодаря цифровым сервисам, которые дают возможность украинским защитникам чувствовать себя достойно и уничтожать врага эффективно.

Она отметила, что сейчас в Украине "убирают все лишнее", что задерживает развитие армии. Речь о журналах учета, теряющихся бумажных рапортах, отсутствии прозрачной обратной связи между государством и воином.


"Армия+"

Напомним, в Украине сегодня, 8 августа, запустили приложение "Армия+", которое предусмотрено для украинских военных.

Оно, в частности, предусматривает одиннадцать видов электронных рапортов, получение статуса участника боевых действий онлайн и не только.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев