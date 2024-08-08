В Минобороны заявили, что хотят десятикратного технологического преимущества над РФ
Украинское Министерство обороны работает над тем, чтобы технологическое преимущество над Россией составляло десять к одному.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Катерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы трансформируем украинское войско в армию будущего. Наша цель - технологическое преимущество над врагом десять к одному", - отметила чиновница в ходе презентации приложения "Армия+".
По ее словам, это возможно благодаря цифровым сервисам, которые дают возможность украинским защитникам чувствовать себя достойно и уничтожать врага эффективно.
Она отметила, что сейчас в Украине "убирают все лишнее", что задерживает развитие армии. Речь о журналах учета, теряющихся бумажных рапортах, отсутствии прозрачной обратной связи между государством и воином.
"Армия+"
Напомним, в Украине сегодня, 8 августа, запустили приложение "Армия+", которое предусмотрено для украинских военных.
Оно, в частности, предусматривает одиннадцать видов электронных рапортов, получение статуса участника боевых действий онлайн и не только.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.