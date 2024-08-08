В Минобороны заявили, что хотят десятикратного технологического преимущества над РФ

Украинское Министерство обороны работает над тем, чтобы технологическое преимущество над Россией составляло десять к одному.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Катерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

"Мы трансформируем украинское войско в армию будущего. Наша цель - технологическое преимущество над врагом десять к одному", - отметила чиновница в ходе презентации приложения "Армия+".

По ее словам, это возможно благодаря цифровым сервисам, которые дают возможность украинским защитникам чувствовать себя достойно и уничтожать врага эффективно.

Она отметила, что сейчас в Украине "убирают все лишнее", что задерживает развитие армии. Речь о журналах учета, теряющихся бумажных рапортах, отсутствии прозрачной обратной связи между государством и воином.



