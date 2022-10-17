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Удар дронов по многоэтажке в Киеве: известно о первом погибшем

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 11:28
Удар дронов по многоэтажке в Киеве: известно о первом погибшем Фото: в Киеве сообщили о первой жертве в результате атаки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В результате сегодняшнего удара дронов-камикадзе по многоэтажке в Киеве погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко в Telegram.

"Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины", - отметил городской голова.

Под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.

Обновлено в 11:50

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-под завалов спасли пожилую женщину.

Атака дронов

Сегодня утром в Киеве раздались взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты атаковали город иранскими дронами-камикадзе.

Взрывы раздались в Шевченковском районе. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании, а также прогрелем взрыв в многоэтажке.

Позже стало известно, что под завалами дома находятся люди. Спасены по меньшей мере 18 человек.

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