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В освобожденном Лимане обнаружили уже более 200 могил и братское захоронение

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Пятница 07 октября 2022 19:30
В освобожденном Лимане обнаружили уже более 200 могил и братское захоронение Фото: в освобожденном Лимане обнаружили уже более 200 могил и братское захоронение (pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

В Лимане и Святогорске Донецкой области приступили к эксгумации и перезахоронению погибших во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой ОВО Павла Кириленко.

"В Лимане на данный момент известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это - одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке - братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить", - написал он.

Кириленко отметил, что в настоящее время правоохранители исследуют эти места и скоро приступят к процессу эксгумации.

Он также сообщил, что в Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 тело гражданских, погибших в оккупации.

Кириленко добавил, что в то время, когда Святогорск был в оккупации и за него продолжались бои, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня идентифицированы и должным образом преданы земле.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили 60 тел погибших в деоккупированном Лимане.

Кроме того, в селе Яцкивка под Лиманом обнаружили штаб оккупантов, который они обустроили в одном из частных домов.

Напомним, что 1 октября украинские военные освободили Лиман.

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Донецкая область
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