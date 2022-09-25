ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились новые фото с места массового захоронения в Изюме

Новина українською →
Изюм, Воскресенье 25 сентября 2022 14:05
Появились новые фото с места массового захоронения в Изюме Фото: появились новые фото с места массового захоронения в Изюме (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Процедура эксгумации тел, найденных на месте массового захоронения в Изюме, завершена. Найдены 447 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"447. Столько удалось найти на месте массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей. Это еще 447 причин отомстить и столько же причин никогда не сожалеть, что выбрал благородную и необходимую профессию - помогать людям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на субботу, 24 сентября, с места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие