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Россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле. Сейчас минируют опоры и шлюзы, - разведка

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Пятница 21 октября 2022 14:23
Россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле. Сейчас минируют опоры и шлюзы, - разведка Фото: россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле (gur.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле. В течение недели захватчики проводили работы по минированию опор и шлюзов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что оккупанты готовятся к быстрому освобождению украинскими защитниками правобережной части Херсонской области и подготовливают серию терактов на этой территории. Под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

"При этом подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военные тентованные "Камазы" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками с взрывчаткой", - сказано в нем.

ГУР подчеркивает, что государство-агрессор сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям.

"В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", - добавляют в разведке.

Напомним, по данным ISW, россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне уже заминировали Каховскую ГЭС и намерены взорвать ее.

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Главное управление разведки
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