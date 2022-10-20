В России создают информационные условия, чтобы оправдать потерю Херсона, - ISW
В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и объявленную гауляйтером Владимиром Сальдо "эвакуацию".
"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, попытка создать информационные условия для полного отступления России за Днепр, что передаст город Херсон и другие значительные территории Херсонской области украинским защитникам, которые ведут контрнаступательные действия на юге", - отметили в ISW.
Фейки россиян для атаки на Каховскую ГЭС
Специалисты рассказали, что захватчики также создают информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС.
"Россияне могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку", - подчеркнули в Институте изучения войны.
В отчете указывается:
- 18 октября Суровикин говорил, что получил информацию о том, что Киев намерен пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области.
- Сальдо повторил это заявление и "предупредил", что ВСУ намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона.
Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и обвинить Украину в убытках и потерях людей, используя возникшие наводнения для прикрытия своего отступления.
"Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - предполагают в ISW.
Объявленная "эвакуация" - прикрытие бегства коллаборантов
Специалисты убеждены, что Россия использует объявленную "эвакуацию" гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.
"Кремль пытается нанести вред долгосрочному экономическому восстановлению Украины. И, что важнее, продолжить кампанию этнических чисток, чтобы искоренить украинскую этничность и культуру", - добавили в Институте изучения войны.
Напомним, украинские власти призывают жителей Херсона подготовить укрытие на случай российских провокаций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.