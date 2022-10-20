В России создают информационные условия, чтобы оправдать потерю Херсона, - ISW

В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и объявленную гауляйтером Владимиром Сальдо "эвакуацию".

"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, попытка создать информационные условия для полного отступления России за Днепр, что передаст город Херсон и другие значительные территории Херсонской области украинским защитникам, которые ведут контрнаступательные действия на юге", - отметили в ISW.

Фейки россиян для атаки на Каховскую ГЭС

Специалисты рассказали, что захватчики также создают информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС.

" Россияне могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку", - подчеркнули в Институте изучения войны.

В отчете указывается:

18 октября Суровикин говорил, что получил информацию о том, что Киев намерен пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области.

Сальдо повторил это заявление и "предупредил", что ВСУ намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона.

Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и обвинить Украину в убытках и потерях людей, используя возникшие наводнения для прикрытия своего отступления.

" Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - предполагают в ISW.

Объявленная "эвакуация" - прикрытие бегства коллаборантов

Специалисты убеждены, что Россия использует объявленную "эвакуацию" гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.