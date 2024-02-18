Россияне привлекают школьников к сбору дронов, - ЦНС

"По информации от наших достоверных источников, российские школы получат средства на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - сообщили в ЦНС.

Центр подчеркнул, что все причастные к насилию над сознанием детей будут привлечены к ответственности и наказаны согласно украинскому законодательству.

Украинские дети в оккупации

Напомним также, что враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять русскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Недавно мы также сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.

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