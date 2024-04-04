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Россияне оставили военные части в Рязани почти без ПВО, - партизаны

Россия, Четверг 04 апреля 2024 17:01
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Россияне оставили военные части в Рязани почти без ПВО, - партизаны Фото: в Рязани осталось мало ПВО (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сталкиваются с нехваткой систем противовоздушной обороны в Рязанской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" из состава Вооруженных сил Российской Федерации сообщают, что россияне сталкиваются с нехваткой систем ПВО в Рязанской области.

Фото: в Рязани осталось мало ПВО (t.me/atesh_ru)

По данным партизан, военное командование ищет возможности обеспечения защиты воинских частей, однако понимает, что без средств ПВО они беззащитны.

"Сообщается, что большинство систем было переброшено на линию фронта и в Крым. Это демонстрирует, что кремлевскому руководству важнее продолжать кровавую войну, чем защищать свои регионы", - отметили в "АТЕШ".

Взрывы в Рязани

В ночь на 13 марта в Рязани (Россия) беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Также известно о пострадавших.

Ранее стало известно, что на российском военном полигоне в селе Дубровичи (Рязанская область) произошел взрыв.

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