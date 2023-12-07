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Под Рязанью на военном полигоне РФ произошел взрыв: есть погибший и раненые

Дубровичи, Четверг 07 декабря 2023 15:39
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Под Рязанью на военном полигоне РФ произошел взрыв: есть погибший и раненые Архивное фото: Под Рязанью на военном полигоне РФ произошел взрыв (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

На российском военном полигоне в селе Дубровичи (Рязанская область) произошел взрыв. Погиб один сотрудник Росгвардии, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области.

"7 декабря 2023 года в следственное управление СК России по Рязанской области поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в с. Дубровичи Рязанского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения.

Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для проведения неотложных процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Взрыв на полигоне в Ростовской области

Ранее российские СМИ сообщали, что на полигоне в Ростовской области от взрыва погибли 12 военных армии РФ. Они развели костер с рядом расположенными боеприпасами.

Около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.

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