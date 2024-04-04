Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, - партизани

Російські військові стикаються з нестачею систем протиповітряної оборони в Рязанській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Повідомляється, що більшість систем було перекинуто на лінію фронту і в Крим. Це демонструє, що кремлівському керівництву важливіше продовжувати криваву війну ніж захищати свої регіони", - зазначили в "АТЕШ".

За даними партизанів, військове командування шукає можливості щодо забезпечення захисту військових частин, однак розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні.

Фото: в Рязані залишилось мало ППО (t.me/atesh_ua)

Агенти "АТЕШ" зі складу Збройних сил Російської Федерації повідомляють, що росіяни стикаються з нестачею систем ППО в Рязанській області.

Вибухи у Рязані

У ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу. Також відомо про постраждалих.

До цього стало відомо, що на російському військовому полігоні в селі Дубровичі (Рязанська область) стався вибух.

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