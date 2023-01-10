В Мариуполе оккупанты начали выдавать ордера на имущество эвакуированных жителей
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области выдают ордера на имущество жителей, находящихся в эвакуации. Происходит так называемая "национализация" квартир мариупольцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника городского головы Маруполя Петра Андрющенко в эфире телеканала Freedom.
"То, что началось с октября, постановка на учет квартир, владельцы которых не явились в так называемую "ДНР" для переоформления, то есть все те, кто находится фактически в эвакуации, они признаны бесхозными, отошли в "собственность" так называемой "ДНР". И сейчас на них массово выдаются ордера", - сообщил он.
По словам советника мэра, таким путем оккупационная "власть" пытается решить вопрос с переселением жильцов из тех домов, которые полностью разрушены. Но фактически это мародерство на уровне государства, то есть РФ.
"То, о чем мы предупреждали, что оно будет, и оно произошло. Безусловно, последствия этого будут катастрофическими во всех отношениях. Но факт остается фактом", - подчеркнул Андрющенко.
Однако советник заверил, что после деоккупации все владельцы вернут свое имущество.
"Все эти соглашения ничтожны. Эти бумажки в виде ордеров вообще, в принципе, все бумажки, выданные на территории Мариуполя в период оккупации, не имеют абсолютно никакой юридической силы. Поэтому, с одной стороны, мы обращаемся к нашим мариупольцам, которые находятся в оккупации, если так уж случилось и их заселяют в квартиру других мариупольцев, то они должны относиться к этой недвижимости с уважением и пониманием, что после деоккупации вернутся владельцы, чтобы им было не стыдно смотреть в глаза своим соседям и землякам. мы также объясняем нашим мариупольцам в эвакуации, что нет смысла возвращаться в город, это дорога в холодомор, в один конец", - отмечает Андрющенко.
Он подчеркнул, что не стоит переживать и подвергаться влиянию российской пропаганды, потому что право украинской собственности защищено украинскими законами, международным правом.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали глобальную кампанию по принудительной выдаче российских паспортов.
Напомним, ранее Андрющенко заявлял, что россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.
Также сообщалось, что оккупанты начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.
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