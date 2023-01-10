В Мариуполе оккупанты начали выдавать ордера на имущество эвакуированных жителей

"То, что началось с октября, постановка на учет квартир, владельцы которых не явились в так называемую "ДНР" для переоформления, то есть все те, кто находится фактически в эвакуации, они признаны бесхозными, отошли в "собственность" так называемой "ДНР". И сейчас на них массово выдаются ордера", - сообщил он.

По словам советника мэра, таким путем оккупационная "власть" пытается решить вопрос с переселением жильцов из тех домов, которые полностью разрушены. Но фактически это мародерство на уровне государства, то есть РФ.

"То, о чем мы предупреждали, что оно будет, и оно произошло. Безусловно, последствия этого будут катастрофическими во всех отношениях. Но факт остается фактом", - подчеркнул Андрющенко.

Однако советник заверил, что после деоккупации все владельцы вернут свое имущество.

"Все эти соглашения ничтожны. Эти бумажки в виде ордеров вообще, в принципе, все бумажки, выданные на территории Мариуполя в период оккупации, не имеют абсолютно никакой юридической силы. Поэтому, с одной стороны, мы обращаемся к нашим мариупольцам, которые находятся в оккупации, если так уж случилось и их заселяют в квартиру других мариупольцев, то они должны относиться к этой недвижимости с уважением и пониманием, что после деоккупации вернутся владельцы, чтобы им было не стыдно смотреть в глаза своим соседям и землякам. мы также объясняем нашим мариупольцам в эвакуации, что нет смысла возвращаться в город, это дорога в холодомор, в один конец", - отмечает Андрющенко.

Он подчеркнул, что не стоит переживать и подвергаться влиянию российской пропаганды, потому что право украинской собственности защищено украинскими законами, международным правом.