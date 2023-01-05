Буряту-мародеру, попавшему в плен, устроили очную ставку с жителями Черниговской области

Российский военный из Бурятии, грабивший и издевавшийся над жителями уже освобожденной Черниговской области, попал в плен к украинским военным. А те устроили ему встречу с пострадавшими от его "обысков" глаза в глаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Очная ставка. Бурята, который весной прошлого года издевался над жителями Черниговщины, привезли на "места боевой славы", - говорится в сообщении. Судя по видео, оккупант успел забыть, как издевался над жителями Черниговской области во время захвата территории региона. Но "подвиги" российского военного, занимавшегося издевательствами и мародерством, не забыли жители. Как говорит владелец одного из "обысканных" бурятом домов, он даже "в шкафу с трусами искал бандеровцев".