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Буряту-мародеру, попавшему в плен, устроили очную ставку с жителями Черниговской области

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Чернигов, Четверг 05 января 2023 10:48
Буряту-мародеру, попавшему в плен, устроили очную ставку с жителями Черниговской области Фото: очную ставку оккупанту из Бурятии устроили с жителями Черниговской области (иллюстрация\GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российский военный из Бурятии, грабивший и издевавшийся над жителями уже освобожденной Черниговской области, попал в плен к украинским военным. А те устроили ему встречу с пострадавшими от его "обысков" глаза в глаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Очная ставка. Бурята, который весной прошлого года издевался над жителями Черниговщины, привезли на "места боевой славы", - говорится в сообщении.

Судя по видео, оккупант успел забыть, как издевался над жителями Черниговской области во время захвата территории региона.

Но "подвиги" российского военного, занимавшегося издевательствами и мародерством, не забыли жители. Как говорит владелец одного из "обысканных" бурятом домов, он даже "в шкафу с трусами искал бандеровцев".

Ранее РБК-Украина сообщало, что на оккупированных территориях Украины российские солдаты и криминальные группы массово грабят население.

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