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Россияне, вероятно, взяли тактическую паузу на трех направлениях, - ОТГ "Луганск"

Донецкая область, Среда 23 октября 2024 16:06
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Россияне, вероятно, взяли тактическую паузу на трех направлениях, - ОТГ "Луганск" Иллюстративное фото: оккупанты взяли тактическую паузу на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Краматорском, Торецком и Северском направлениях наблюдается уменьшение количества российских штурмов. Оккупанты, вероятно, взяли тактическую паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорское, Торецкое, Северское - ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, вероятнее всего, взял тактическую паузу для подведения, возможно, какого-то пополнения живой силы", - отметила Бобовникова.

Она добавила, что враг также может использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники.

Как спрогнозировала Бобовникова, когда россияне закончат подготовку, количество штурмов станет таким же, как и прежде.

Бои за Торецк

Напомним, недавно российским оккупантам удалось зайти в Торецк. Сейчас там идут городские бои.

Как рассказывала Бобовникова 18 октября, россияне пытаются закрепиться в отдельных районах города, но украинские защитники не дают им этого сделать.

Военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина подчеркивал, что битва за Торецк может затянуться, поскольку там все еще есть уцелевшия здания, это помогает украинским защитникам обороняться.

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