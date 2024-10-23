Россияне, вероятно, взяли тактическую паузу на трех направлениях, - ОТГ "Луганск"
На Краматорском, Торецком и Северском направлениях наблюдается уменьшение количества российских штурмов. Оккупанты, вероятно, взяли тактическую паузу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.
"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорское, Торецкое, Северское - ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, вероятнее всего, взял тактическую паузу для подведения, возможно, какого-то пополнения живой силы", - отметила Бобовникова.
Она добавила, что враг также может использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники.
Как спрогнозировала Бобовникова, когда россияне закончат подготовку, количество штурмов станет таким же, как и прежде.
Бои за Торецк
Напомним, недавно российским оккупантам удалось зайти в Торецк. Сейчас там идут городские бои.
Как рассказывала Бобовникова 18 октября, россияне пытаются закрепиться в отдельных районах города, но украинские защитники не дают им этого сделать.
Военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина подчеркивал, что битва за Торецк может затянуться, поскольку там все еще есть уцелевшия здания, это помогает украинским защитникам обороняться.
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