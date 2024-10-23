Россияне, вероятно, взяли тактическую паузу на трех направлениях, - ОТГ "Луганск"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорское, Торецкое, Северское - ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, вероятнее всего, взял тактическую паузу для подведения, возможно, какого-то пополнения живой силы", - отметила Бобовникова.

Она добавила, что враг также может использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники.

Как спрогнозировала Бобовникова, когда россияне закончат подготовку, количество штурмов станет таким же, как и прежде.