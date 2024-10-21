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Россияне, вероятно, вывесили флаг КНДР под Покровском: в СНБО назвали цель врага

Фото: россияне могли вывесить флаг КНДР под Покровском (t.me/Tsaplienko)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, вывесили флаг Северной Кореи на Покровском направлении. Так они хотят запугать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко в Telegram и журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

Флаг КНДР

Сегодня, 21 октября, журналист Цаплиенко рассказал, что российские солдаты могли вывесить флаги России и КНДР возле временно оккупированного села Цукурино Донецкой области, которое находится в менее чем 20 километрах от Покровска. 

Реакция Коваленко

Коваленко отметил, что такие действия врага являются "исключительно элементом информационных операций". 

"Они сейчас будут масштабировать тему КНДР и будут пытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины. Будут пугать максимально, будут пытаться извращать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории России ложью о сотнях тысяч", - добавил он. 

Он отметил, что северокорейских военных действительно готовят для войны против Украины, но не в таких масштабах, как об этом сообщают враги. 

"Поэтому и будут истории о флагах, независимо от того вывесили ли их где-то, или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени", - добавил Коваленко. 

КНДР помогает России солдатами

Напомним, 16 октября источник РБК-Украина сообщил, что северокорейских солдат тренируют на Дальнем Востоке России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что теперь КНДР помогает России и своими солдатами.

Как рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов, в ноябре против Украины могут воевать 11 тысяч солдат КНДР. При этом SPRAVDI показало видео, как им уже выдают российскую военную форму.

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