Россия могла возобновить использование северокорейских ракет KN-23: что о них известно

Российская Федерация (РФ) в последнее время могла возобновить использование северокорейских баллистических ракет типа KN-23 против Украины.

Что известно об этих снарядах и какую угрозу они несут - в материале РБК-Украина .

Еще в начале текущего года Вашингтон заявил о том, что Российская Федерация получила от своего "партнера" Северной Кореи баллистические ракеты. Глава Белого дома Джо Байден отметил, что снаряды уже применялись перед этим для ударов против Украины.

Также использование северокорейских ракет российскими террористами подтвердили в Организации Объединенных Наций (ООН).

В феврале генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил вышеупомянутую информацию и рассказал, что враг на тот момент применил по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Уже в марте глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил об около 50 ракетах типа Hwasong 11 (KN-23/24).

Враг мог возобновить удары северокорейскими ракетами

Как рассказывало Defense Express, террористы могли возобновить применение баллистических ракет КНДР во время массированных обстрелов. Речь идет об ударах 31 июля. Тогда же враг запустил снаряд с территории России в направлении Белой Церкви, впрочем, ракета упала на территории Киевской области после, вероятно, взрыва в воздухе.

На месте падения вышеупомянутой ракеты были найдены обломки с маркировкой, которые соответствовали ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23.

Отмечается, что последний зафиксированный случай применения террористами ракет своих "партнеров" состоялся 27 февраля. То есть, враг возобновил использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после пяти месяцев паузы.

Defense Express добавляет, что ракеты, которые получила Россия в распоряжение, имеют боевую часть с фугасным снаряжением. Ее мощность составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте, а максимальная дальность пуска - 650 километров.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) также заявила, что Россия могла запустить в направлении столицы и пригорода "баллистическое вооружение вроде Искандер-М или KN-23" в понедельник, 5 августа, около 23:00.

Что известно о KN-23

Внешне снаряд похож на российские баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B.

KN-23, после запуска и достижения высоты в около 50 километров, имеет квазибаллистическую траекторию.

Боевая часть ракеты может быть унитарная, кассетная, или же ядерная.

Среди других характеристик:

длина 7,5 метров;

диаметр 0,95 метра;

вес - 3,415 тонны;

дальность полета - 690 километров.

Первые испытания ракеты проходили в мае 2019 года возле северокорейского Вонсана. Тогда же снаряд достиг апогея 60 километров и имел дальность в 240 километров. Позже Пхеньян провел повторные испытания с двумя боеголовками. Последние снаряды достигли апогея в 50 километров и имели дальность в 420 километров.