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ВСУ начали "формировать" операции для контрнаступления, - CNN

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 04:15
ВСУ начали "формировать" операции для контрнаступления, - CNN Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины начали "формировать" операции в преддверии ожидаемого контрнаступления против российских оккупационных войск, рассказали высокопоставленные военный представитель США и западный чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В публикации отмечается, что формирование включает в себя удары по таким целям, как склады БК, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, что осуществляется для подготовки поля боя для наступающих сил. Такую тактику перед крупными совместными операциями называют стандартной.

Также указывается, что когда в прошлом году украинские защитники начали контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях, этому также предшествовали, помимо ударов с применением HIMARS, и воздушные атаки, чтобы сформировать поле боя.

Западные топ-чиновники рассказали журналистам, что подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть любого запланированного наступления ВСУ.

Между тем, операции по формированию также могут быть предназначены для того, чтобы сбить противника с толку, говорится в материале.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не спешат с наступлением. Глава государства отметил, что военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что перед этим президент ответил на вопрос, удастся ли ВСУ полностью восстановить суверенитет Украины после контрнаступления.

Добавим, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем.

А секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что окончательные решения по срокам и направлениям контрнаступления еще не утверждены.

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