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Россияне уже 20 дней не выводят ракетоносители на боевое дежурство, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Последний раз ракетоносители выходили на боевое дежурство 29 ноября. С тех пор их не наблюдалось.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

"Российские ракетоносители уже три недели не выходили на боевое дежурство. Последний раз мы наблюдали их на боевом дежурстве 29 ноября", - заявила Гуменюк.

При этом она добавила, что российские ракетоносители в боевой готовности и враг может их применить в любой момент.

"Поэтому терять бдительность не стоит", - сказала спикер.

Атаки российских войск по Украине

Российские войска 18 декабря атаковали Украину пятью ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО сообщили об ликвидации всех БпЛА в пределах четырех областей.

Также ночью 17 декабря украинские военные сообщили об ракетной угрозе и пролете беспилотников. В некоторых регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы слышали жители Кропивницкого.

Взрывы в ту же ночь были и в Одессе. Украинские защитники сообщали об угрозе применения беспилотников для Одесской области. В результате взрыва погиб мужчина.

16 декабря произошла одна из массированных атак дронов по Украине. Оккупанты выпустили по Украине 31 беспилотник из трех разных направлений.

 

 

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