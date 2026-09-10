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Главная » Новости » Война в Украине

Враг второй раз ударил по ТРЦ "Мануфактура" в центре Сум

15:24 10.09.2026 Чт
1 мин
Торговый центр закрыли после вчерашней атаки
aimg Елена Чупровская
Враг второй раз ударил по ТРЦ "Мануфактура" в центре Сум Фото: как выглядит ТРЦ "Мануфактура" после атаки 9 сентября (t.me/serhii_kryvosheienko)
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В центре Сум враг повторно ударил по торговому центру, который только что закрыли на ремонт после вчерашнего обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко.

Что известно о повторном ударе

Оккупанты атаковали реактивным беспилотником здание торгового центра в центре Сум.

Заведение только накануне закрыли для возобновляемых работ после первого обстрела.

В результате нового удара в здании вспыхнул пожар. Ее локализуют с осторожностью, ведь существует опасность повторных ударов по этому же месту.

Предварительно информация о пострадавших не поступала. Последствия повреждений здания еще уточняются.

Напомним, вечером 9 сентября россияне впервые атаковали этот торговый центр беспилотником.

Тогда погибли три человека, а среди 14 пострадавших оказались трое детей, в том числе 16-летний подросток.

Между тем, администрация ТРЦ "Мануфактура" утром 10 сентября сообщила о временном прекращении работы заведения из-за значительных повреждений.

Дата возобновления работы в компании пока не названа.

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