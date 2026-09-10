ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара

09:56 10.09.2026 Чт
2 мин
Администрация уже рассказала, что будет с комплексом дальше
aimg Анастасия Никончук
ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара Фото: обстрел ТРЦ в Сумах (ГСЧС)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ТРЦ "Мануфактура" в Сумах временно прекратил работу после атаки БпЛА. В администрации сообщили о значительных повреждениях и восстановительных работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ТРЦ "Мануфактуры" в сети Facebook.

В Сумах после удара российского беспилотника торгово-развлекательный центр "Мануфактура" получил значительные повреждения.

Администрация комплекса сообщила о временном прекращении работы и предупредила посетителей, что дата открытия пока не определена.

ТРЦ приостановил работу

В сообщении администрации говорится, что из-за последствий атаки объект временно не будет принимать посетителей. Сейчас на территории продолжаются работы по ликвидации последствий удара и восстановлению повреждений.

"В результате атаки БпЛА торгово-развлекательный центр "Мануфактура" получил значительные повреждения. Сейчас наши мысли со всеми, кого коснулась эта трагедия. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким пострадавших", – говорится в обращении к посетителям.

В администрации подчеркнули, что пока не могут назвать срок возобновления работы торгового центра. О дальнейших изменениях и восстановлении работы комплекса обещают сообщить дополнительно.

Что известно об атаке

В среду, 9 сентября, в Сумах российский беспилотник около 20:00 ударил по территории торгово-развлекательного центра. В результате атаки погибли люди и есть пострадавшие.

По мере поступления информации данные о последствиях удара уточнялись: сообщалось о 14 пострадавших, среди которых трое детей, в том числе 16-летний подросток. Четверо раненых, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что Россия вечером 9 сентября начала очередную воздушную атаку по Украине, задействовав более 140 беспилотников разных типов. Атака началась около 18:00.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Сумы
Новости
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского