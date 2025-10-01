Россияне потеряли более 900 солдат и сотни беспилотников: Генштаб обновил данные за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 сентября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Враг атаковал почти на всех направлениях, но больше всего на Покровском - там было 42 атаки.

"Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал", - информировали в Генштабе.

Подробнее о сводке за вчерашний день - читайте в материале РБК-Украина.