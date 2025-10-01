UA

Росіяни втратили понад 900 солдатів та сотні безпілотників: Генштаб оновив дані за добу

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 30 вересня на 1 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 артсистем і 249 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 111 480 (+920) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 223 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 294 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 33 324 (+13) од.;
  • РСЗВ - 1505 од.;
  • засоби ППО - 1224 од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 65 552 (+249) од.;
  • крилатих ракет - 3790 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 63 274 (+33) од.;
  • спеціальної техніки - 3979 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 30 вересня, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог атакував майже на всіх напрямках, але найбільше на Покровському - там було 42 атаки.

"Противник атакував в районах населених пунктів Володимирівка, Ніканорівка, Родинське, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Луч, Лісівка, Покровськ, Звєрево, Котліно, Удачне, Молодецьке, Орехове та Філіал", - поінформували в Генштабі.

Детальніше про зведення за вчорашній день - читайте в матеріалі РБК-Україна.

