Горячее всего на Покровском направлении: что происходило на фронте сегодня

На фронте с начала суток 30 сентября произошло 137 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли 31 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1552 дроны-камикадзе и осуществили 2733 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов, сейчас идет бой. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 19 управляемых авиабомб, а также совершил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники остановили три вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Ямполовка и в сторону Дробышево, один бой до сих пор продолжается.

Шесть штурмовых действий отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки оккупантов в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки. Наши воины остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 оккупантов, из них 82 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 15 БПЛА; также поражены два автомобиля и пять укрытий для личного состава оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил пять тщетных попыток приблизиться к нашим позициям.