Россияне потеряли более 900 солдат и сотни беспилотников: Генштаб обновил данные за сутки

За минувшие сутки, с 30 сентября на 1 октября, россияне потеряли на фронте еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 артсистем и 249 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 сентября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Враг атаковал почти на всех направлениях, но больше всего на Покровском - там было 42 атаки.

"Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал", - информировали в Генштабе.

