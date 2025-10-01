ua en ru
Россияне потеряли более 900 солдат и сотни беспилотников: Генштаб обновил данные за сутки

Среда 01 октября 2025 08:00
Россияне потеряли более 900 солдат и сотни беспилотников: Генштаб обновил данные за сутки Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 30 сентября на 1 октября, россияне потеряли на фронте еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 артсистем и 249 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 111 480 (+920) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 223 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 294 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 33 324 (+13) ед;
  • РСЗО - 1505 ед;
  • средства ПВО - 1224 ед;
  • самолетов - 427 ед;
  • вертолетов - 346 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 65 552 (+249) ед;
  • крылатых ракет - 3790 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 63 274 (+33) ед;
  • специальной техники - 3979 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 сентября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Враг атаковал почти на всех направлениях, но больше всего на Покровском - там было 42 атаки.

"Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал", - информировали в Генштабе.

Подробнее о сводке за вчерашний день - читайте в материале РБК-Украина.

