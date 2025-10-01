Россияне потеряли более 900 солдат и сотни беспилотников: Генштаб обновил данные за сутки
За минувшие сутки, с 30 сентября на 1 октября, россияне потеряли на фронте еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 артсистем и 249 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 111 480 (+920) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 223 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 294 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 33 324 (+13) ед;
- РСЗО - 1505 ед;
- средства ПВО - 1224 ед;
- самолетов - 427 ед;
- вертолетов - 346 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 65 552 (+249) ед;
- крылатых ракет - 3790 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 63 274 (+33) ед;
- специальной техники - 3979 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер, 30 сентября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Враг атаковал почти на всех направлениях, но больше всего на Покровском - там было 42 атаки.
"Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филиал", - информировали в Генштабе.
