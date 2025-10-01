Росіяни втратили понад 900 солдатів та сотні безпілотників: Генштаб оновив дані за добу

За минулу добу, з 30 вересня на 1 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 артсистем і 249 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 30 вересня, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог атакував майже на всіх напрямках, але найбільше на Покровському - там було 42 атаки.

"Противник атакував в районах населених пунктів Володимирівка, Ніканорівка, Родинське, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Луч, Лісівка, Покровськ, Звєрево, Котліно, Удачне, Молодецьке, Орехове та Філіал", - поінформували в Генштабі.

