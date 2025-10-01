ua en ru
Росіяни втратили понад 900 солдатів та сотні безпілотників: Генштаб оновив дані за добу

Середа 01 жовтня 2025 08:00
Росіяни втратили понад 900 солдатів та сотні безпілотників: Генштаб оновив дані за добу Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 30 вересня на 1 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 артсистем і 249 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 111 480 (+920) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 223 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 294 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 33 324 (+13) од.;
  • РСЗВ - 1505 од.;
  • засоби ППО - 1224 од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 65 552 (+249) од.;
  • крилатих ракет - 3790 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 63 274 (+33) од.;
  • спеціальної техніки - 3979 од.

Росіяни втратили понад 900 солдатів та сотні безпілотників: Генштаб оновив дані за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 30 вересня, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог атакував майже на всіх напрямках, але найбільше на Покровському - там було 42 атаки.

"Противник атакував в районах населених пунктів Володимирівка, Ніканорівка, Родинське, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Луч, Лісівка, Покровськ, Звєрево, Котліно, Удачне, Молодецьке, Орехове та Філіал", - поінформували в Генштабі.

Детальніше про зведення за вчорашній день - читайте в матеріалі РБК-Україна.

