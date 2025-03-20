Россияне потеряли на фронте почти 900 тысяч солдат с 2022 года, - Генштаб

За минувшие сутки, с 19 на 20 марта, российские оккупанты потеряли на фронте 1400 солдат. В общем, потери РФ начиная со дня полномасштабного вторжения составляют уже почти 900 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составили:

Напомним, по состоянию на вечер, 19 марта, на фронте было зафиксировано 127 боевых столкновений. Наиболее активно враг атаковал на Покровском направлении - 44 раза.

В частности, атаки были в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

Подробнее о ситуации на фронте за вчерашний день - читайте в материале РБК-Украина.

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