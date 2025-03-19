Россияне более 40 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 19 марта состоялось 127 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием одной ракеты и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 973 дронов-камикадзе и осуществили более 4500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Двуречной. Силы обороны успешно отбили пять попыток противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий вблизи Загрызово и Петропавловки. Украинские подразделения уже остановили пять атак врага, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекамьянское, атака отбита.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в направлениях Александро-Шультино, Миньковки и Новомарково, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня произошло 16 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

Наши защитники отбили 39 штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Заря, Новая Полтавка, Гродовка и Покровск.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 281 оккупант, из них 152 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, три БМП, два терминала спутниковой связи, пушку, две единицы автомобильной техники, миномет, семь мотоциклов и пять пунктов управления БПЛА, также повредили один танк, две БМП и автомобиль российских оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Привольного и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник три раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Новополя. Авиация российских террористов нанесла удары по районам населенных пунктов Великомихайловка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в сторону населенных пунктов Лобково и Щербаки. Противник сбросил КАБы по районам Ясной Поляны, Голубого и Новоивановки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары в районах Бургунки и Вировки.

В Курской области Силы обороны отбили 18 штурмовых действий российских захватчиков, еще три атаки продолжаются до сих пор. Также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБов, и совершил 290 обстрелов, 11 из которых - из РСЗО.