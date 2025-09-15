Россияне потеряли за сутки более 900 солдат и много техники: отчет Генштаба

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 15 августа, на фронте произошло 173 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

"На Покровском направлении оккупанты потеряли 128 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; поразили одну реактивную систему залпового огня и одну пушку", - информировал Генштаб.

