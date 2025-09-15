Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки: звіт Генштабу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 15 серпня, на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

"На Покровському напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п'ять одиниць автомобільної техніки і 18 безпілотних літальних апаратів; вразили одну реактивну систему залпового вогню і одну гармату", - поінформував Генштаб.

