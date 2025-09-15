UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки: звіт Генштабу

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 14 на 15 вересня, росіяни втратити на фронті ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 095 520 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 184 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 269 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 32 784 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1488 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 59 409 (+323) од.;
  • крилатих ракет - 3718 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 698 (+84) од.;
  • спеціальної техніки - 3965 (+1) од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 15 серпня, на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

"На Покровському напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п'ять одиниць автомобільної техніки і 18 безпілотних літальних апаратів; вразили одну реактивну систему залпового вогню і одну гармату", - поінформував Генштаб.

Детальніше про ситуацію з фронту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні